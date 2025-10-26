Kakva je financijska kultura Hrvata? Stručnjak Toni Milun o kreditima, minusima i štednji

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VJEČNA TEMA /

''Kažu da novac ne donosi sreću, ali ja sam uvjerena da bi malo Excel tablice u pravom trenutku spasilo mnogo živaca”, tim riječima najavila je popularna voditeljica Nikolina Pišek svog novog gosta. U emisiju MagNet ovog tjedna stigao je čovjek koji Hrvate već godinama uči da brojke nisu bauk, Toni Milun, poznati matematičar i financijski edukator.

“Mi znamo izračunati kamatu, znamo koliko ćemo više platiti ako uđemo u minus, ali svejedno kupimo haljinu ili mobitel. Znanje nam je okej, ali ponašanje i odnos prema novcu nije baš u redu,” rekao je Milun.

Na pitanje o financijskoj kulturi u Hrvatskoj, Milun je istaknuo kako kod mnogih prevladava mentalitet “bit će nešto”.

“Živi se za danas – stigla plaća, kupi, troši. To moramo mijenjati. Slovenci su, bilo je veliko istraživanje 2019. godine, najbolji na svijetu u tome, u ponašanju i stavovima, a mi smo bili duboko ispod prosjeka,” dodao je.

Kao rješenje vidi obrazovanje i dostupne edukativne sadržaje: “Treba čitati što više, gledati podcastove, znanje upijati malo po malo.” Spomenuo je i svoju knjigu Budi financijski fit, koja je, kako kaže, najprodavanija knjiga ljeta”.

Žene, novac i ljubav u istoj košarici

Razgovor je dotaknuo i razliku između muškaraca i žena u financijskom ponašanju.

“Žene su opreznije, ne da je nužno netko slabiji ili bolji, žene manje idu u rizičnije investicije, dok muškarci više vole rizik,” rekao je Milun.

Nikolina je dodala kako žene često izjednačavaju ljubav, brak i financije. Iskreno je progovorila i o vlastitom iskustvu – nakon smrti supruga, suočila se s kreditima i administrativnim problemima: “Četiri godine kasnije nalazim se između dvije države, dva sustava i 53 različita šaltera.”

Na to je Toni odgovorio savjetom: “Gledajte Nikolin primjer i učite iz njenih grešaka, nemojte iz svojih.”

Kako štedjeti kad je teško?

U dijelu emisije posvećenom štednji, Milun je otkrio kako je i sam 40 dana pratio sve svoje troškove u Excelu.

“Zapisivao sam koliko očekujem potrošiti na hranu, kozmetiku, slatkiše… I shvatio sam da trošim tri puta više na slatkiše nego što sam mislio. To me potaknulo postanem odgovorniji,” ispričao je.

Ipak, naglasio je da oni s minimalnim primanjima teško mogu štedjeti bez pomoći države.

Brza pitanja bez kalkulatora

Na brza Nikolina pitanja Toni je odgovarao bez kalkulatora – iskreno i duhovito.

Kredit ili cash? – “Cash.”

Kupnja ili štednja? – “Štednja.”

Bitcoin ili madrac? – “Bitcoin, ulažem mali dio koji sam spreman izgubiti.”

Matematika ili meditacija? – “I jedno i drugo volim, nadopunjuju se''

Plaća ili pasivni prihod - ''I jedno i drugo volim, volio bi da ljudi shvate da je i jedno i drugo bitno''

Uložiti u znanje ili u nekretninu? – “Znanje.”

Na kraju razgovora Nikolina se zahvalila gostu. “Naučila sam da nisam financijski nepismena, nego samo malo slabije educirana. Nadam se da ćeš educirati Hrvate i u tom slučaju te predlažem za Nobelovu nagradu za mir – jer tko zna čitati kamate, taj ne diže glas i nije nervozan.”

Ne propustite magazinsku emisiju RTL-a - MagNet nedjeljom od 15:40 sati!