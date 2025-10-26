Ponovno uživajte u tjednu u kojem su se kuhari iz Sjeverne Hrvatske natjecali se za glavu nagradu

Idući tjedan gledatelji mogu ponovno uživati u sjevernohrvatskom tjednu 'Večere za 5' u kojem su se za glavnu nagradu natjecali Nevenka Mezga, Božena Breški, Dario Križanić, Diana Gustak Svečak i Nataša Novko.

Prva je kuhala svestrana Nevenka Mezga, koja se uz posao bavi i filcanjem, boksom i motociklizmom. Opisuje je se kao vesela i komunikativna osoba avanturističkog duha. Kako sama kaže, nije baš vrsna kuharica i u emisiju se nije prijavila zbog pobjede nego zbog provoda.

Božena Breški iz Varaždina ima 63 godine, po zanimanju je tehnička crtačica, u 'Večeri za 5' je već sudjelovala, a ponovno se prijavila jer voli izazove. Za sebe kaže da je komunikativna, druželjubiva, kreativna i direktna. U slobodno vrijeme bavi se cvjećarstvom, kuhanjem i pečenjem raznih kolača, rukometom te rado putuje. Preferira lokalne zagorske delicije i omiljeno jelo joj je domaća pileća juha.

Dario Križanić iz Novakovca veliki je zaljubljenik u kuhanje, često kuha za ženu i sina, ali i za prijatelje, koji ga opisuju kao glavnog zabavljača u društvu, a i Dario za sebe kaže da je iznimno društvena i obiteljska osoba koja voli fešte te druženja. Mladi strojarski tehničar u slobodno se vrijeme, osim kuhanjem, voli baviti sportom i voziti quadom. Preferira domaću, kontinentalnu i tradicionalnu kuhinju, a omiljeno jelo mu je piletina u umaku od ajvara. Smatra da su mu najveće vrline u kuhinji to da je brz i efikasan, a kao manu ističe da sve začinjava po vlastitom ukusu pa se to ponekad drugima ne svidi.

Diana Gustak Svečak velika je obožavateljica 'Večere za 5' i prati emisiju od samih početaka. Inače živi u Austriji, po struci je trgovkinja, a sada je u zasluženoj mirovini. Rado provodi vrijeme u kuhinji, voli kuhati i raditi kolače, a voli i čitati, štrikati i pratiti sport, točnije, rukomet i nogomet, jer se tim sportovima bave njeni unuci. Omiljena jela su joj domaća, poput primjerice sarme. Smatra da odlično kuha i napominje kako često dobiva komplimente za pripremljena jela. Ipak, često zna osjećati strest tijekom kuhanja, čak i kad za tim nema potrebe.

U petak je na redu ekonomistica Nataša Novko, koja radi kao voditeljica računovodstva i financija. U show se prijavila kako bi se zabavila i opustila od poslovnih obaveza. Pozitivna je osoba koja uživa u društvu obitelji i prijateljica. Nataši je omiljena domaća kuhinja njenog kraja, ali voli i mediteransku kuhinju jer općenito voli laganiju hranu. Najviše voli jela s puno voća i povrća, kakva često i priprema te ističe kako je u kuhinji brza i efikasna. Kao manu navodi ponekad prevelike porcije.

