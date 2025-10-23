Domagoja iz 'Života na vagi' preplavile emocije: Drhtavim glasom prisjetio se djeda

Domagoj kojeg pratimo u RTL-ovoj emisiji ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, posjetio je kuću i stadion Maksimir, prostor koji ima duboko osobno značenje za njega i njegovu obitelj. Prisjetio se koliko je Dinamo važan za njegovu obiteljsku povijest. Njegov otac trenirao je u klubu, a djed je godinama radio na održavanju stadiona. Taj povratak na mjesto djedovog rada potaknuo je lavinu emocija, koje Domagoj nije mogao zadržati.

S uzbuđenjem je govorio: "Sam dolazak na Maksimir... Srce k'o kuća. To je za mene poseban trenutak, prepun emocija."

Kada ga je voditeljica Antonija Blaće upitala što mu je djed ugradio u život, Domagoj je ispričao anegdotu koja najbolje prikazuje životnu filozofiju koju je naslijedio. Prisjetio se trenutka kada je, kao mlad, pokušao skratiti živicu, ali djed mu je pokazao pravi način. "Naučio me da kad nešto radiš, radi to kako treba. Inače ćeš morati popravljati."

Domagoja iz 'Života na vagi' preplavile emocije

Govoreći o svom djedu, Domagoj je podijelio i osobnu ispovijest o tome koliko ga je teško pogodila njegova smrt. Iako se trudio suzdržati, emocije su ga preplavile. "Deda mi je dao možda najveću lekciju u životu", rekao je drhtavim glasom, dodajući da je siguran da bi djed bio ponosan na njegov napredak. "Bio bi sretan zbog svega što želim postići u životu."

Foto: RTL

Na kraju emisije, vaga je pokazala rezultate: Domagoj je smršavio 3 kilograma i prvi put je pao ispod 180 kilograma.

