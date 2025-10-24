Drama za stolom: Nitko nije očekivao da će upravo on pobijediti u izazovu sa štruklama

U novom izazovu showa “Život na vagi”, kandidati su se suočili s naizgled jednostavnim, ali itekako zahtjevnim zadatkom. Voditeljica Antonija Blaće kandidatima je objasnila pravila novog izazova koji je unio napetost i uzburkao duhove u kući. U ovoj neobičnoj igri svaka pojedena štrukla donosila je 0,2 kilograma prednosti na vagi, no pobjednik nije bio onaj tko pojede najviše komada, već onaj tko unese najviše kalorija. Kako bi sve bilo još zanimljivije, otkriveno je da slane štrukle imaju 300, a slatke 320 kalorija.

Dok su neki kandidati, poput Marije, odmah odustali svjesni mogućih posljedica, drugi su odlučili riskirati. U središtu pozornosti našli su se Ante i Dominik, čiji je natjecateljski duh došao do izražaja pred tanjurima punim zagorskih delicija. Ante, poznat po svom hedonističkom pristupu, nije krio oduševljenje. “Volim izazove u kojima mogu sudjelovati”, rekao je uz osmijeh dok je slagao porciju za porcijom. Njegov moto, “Poslije jedenja nema kajanja”, savršeno je opisao njegovu taktiku.

S druge strane, Dominik, koji već ima imunitet, također se uključio u izazov, što je zbunilo ostale natjecatelje. Nije bilo posve jasno što ga motivira, no činilo se da ga je ponijela natjecateljska atmosfera.

Objava rezultata obilježena napetošću

Nakon što su svi tanjuri bili prazni, uslijedio je najnapetiji trenutak – objava rezultata. Antonija Blaće stala je pred kandidate i krenula s izračunom. “Dominik, od osam slatkih i dvije slane, sjećaš li se koliko si pojeo?” upitala ga je. Nakon kraće stanke, odgovorio je: “Dvije slane i četiri slatke.”Antonija je potvrdila i izračunala: “Tako je, ukupno 1880 kalorija.”

Zatim je uslijedilo pitanje za Antu koji je tijekom izazova naručivao bez prestanka. “Ante, ti si više puta rekao da nisi baš neki matematičar. Jesi li brojao?” pitala ga je voditeljica. “Ne, nisam brojao,” nasmijao se Ante.

“Ja jesam,” uzvratila je Antonija. “Od naručenih pet slatkih i sedam slanih, pojeo si pet slatkih i dvije slane, što iznosi 2200 kalorija! To znači da si pojeo više od Dominika i da si ti pobjednik izazova.”

Izazvao reakcije

Antina pobjeda donijela mu je 1,4 kilograma prednosti na vagi, no reakcije ostalih kandidata bile su podijeljene. “Meni to stvarno nije jasno. Pojesti 2200 kalorija... to je cijeli dnevni unos. Teško će to biti potrošiti,” komentirala je jedna natjecateljica, vidno zabrinuta zbog mogućih posljedica.

Ante je, pak, sve shvatio ležerno. “Nisam to radio samo zbog prednosti na vagi, više sam htio napraviti show,” rekao je uz smijeh.

