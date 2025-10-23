'Dosje Jarak' oduševio je Lanu Biželj: 'Ovo je pravo novinarstvo i istraživanje'

Hvaljeni true crime serijal "Dosje Jarak" samo na platformi Voyo otvara jedno od najmračnijih poglavlja regionalnog kriminala.

Već prva epizoda, koju možete odmah pogledati na platformi Voyo pod nazivom „Zver”, gledatelje vodi iza rešetaka najstrože čuvanog zatvora u Srbiji, gdje se novinar Andrija Jarak suočava sa zloglasnim plaćenim ubojicom Sretkom Kalinićem, poznatijim pod nadimkom “Zver”.

Influencerica Lana Biželj (33) među prvima je pogledala novu epizodu i svoje dojmove podijelila na Instagramu, a zatim i s Net.hr-om, ne skrivajući oduševljenje.

'Bolja od bolje'

“Doslovno VOYO imam samo zbog Andrije Jarka i Dosje Jarak. Svaka sezona bolja od bolje, a s ovom trećom, čiju sam prvu epizodu upravo pogledala dok sam bila na traci za trčanje u teretani, otvorio je skroz jedno novo polje balkanskog kriminala,” napisala je Lana.

"Još od prve epizode Dosje Jarak bila sam apsolutno opčinjena jer hrabrost i profesionalnost Jarka kao novinara razlog su zašto sam uopće upisala novinarstvo kao struku, iako se danas više ne bavim njime. Briljantne su mi priče koje istražuje – priča o Ivani Hodak, priča o Pukaniću… Divim mu se jer su teme koje obrađuje izrazito ozbiljne i još uvijek dosta nerazjašnjene i pod velom tajne skrivene. Današnja nova sezona koja je izašla stvarno je neka potpuno drugačija razina i, po meni, ovo je apsolutno pravo novinarstvo i istraživanje", ispričala nam je Lana.

