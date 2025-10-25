Nakon pet desetljeća za 'Vilu' je plovidba gotova: Hrvatska je ostala bez jedinog školskog broda

POTONULA 'VILA VELEBITA II' /

Kraj je jednog od simbola Pomorske škole u Bakru. Potonuo je jedini školski brod u Hrvatskoj - Vila Velebita II. Presudilo mu je zadnje nevrijeme, dok je čekao novog vlasnika. Sad ide u rezalište

"Svaki vam je brod kao čovjek, sve sam vam reka... Jer brod ako plovi, on ima dušu, to vam je to", kaže Vladimir Batistić, umirovljeni brodski mehaničar. Vladimir je s brodovima odrastao, na njima je cijeli život radio. Sada, u mrovini, uz njih sjedi s pogledom na mjesto na kojem je 50 godina u Bakru bila privezana 'Vila'. Tako joj tepaju dok je more prekriva, potopljenu nakon nevremena.

"Pazite, on ima ima nadgrađe od metala, a dole je samo drvo. Ključno je to da su maderi već stari i trebalo je stalno mijenjat, u škver trebalo je poć, napravit to i stalno remonti, a to su veliki izdaci", kaže

Nakon više od pet desetljeća služenja učenicima Pomorske škole u Bakru plovidba je za 'Vilu', čini se, gotova. Više doznajte u priči Ide Balen.