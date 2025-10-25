Vojni rok na pomolu, a još nema pravilnika za liječnički pregled! Evo što mora proći svaki ročnik

Prije vojne obuke, novi ročnici moraju zakoračiti u ordinacije liječnika. Oko tri tisuće mladih koji će sudjelovati u obveznom vojnom roku prvo će proći zdravstvenu i psihološku provjeru. Cilj je utvrditi jesu li sposobni za vojnu obuku. Detalje pregleda pojašnjava Davor Horvat, specijalist medicine rada i sporta koji je dio radne skupine Ministarstva zdravstva:

“Pregled se sastoji od općeg zdravstvenog pregleda, utvrđivanja indeksa tjelesne mase, ispitivanja slušnih i vidnih funkcija, EKG-a, laboratorijskih pregleda. Psihotest? Psihološko testiranje je sastavni dio.”

Pregled traje više od sat vremena, a prvi pozivi ročnicima trebali bi stići kroz mjesec dana. Mladima je često upitno fizičko stanje, posebno zbog modernog načina života.

“Poprilično upitno. Puno ljudi nisu spremni, bave se više igricama nego fizičkim aktivnostima. S jedne strane bi obuka bila dobra, a s druge, u dva mjeseca se neće ništa naučiti o vojnom roku,” kaže Andrej iz Svetog Ivana Zeline.

Psihološko stanje također predstavlja izazov: “Moderni život je puno lakši za mlade, tehnologija nas makne iz stvarnosti. Psihološko stanje će se provjeravati i to je veći izazov za mlade,” dodaje Grgur Butorac iz Zagreba.

Odluku donose specijalisti medicine rada

Odluku o sposobnosti za vojnu službu donosi stotinjak specijalista medicine rada. Problem je što još uvijek nije izdan važeći pravilnik za preglede, a nacrt će tek ići u e-savjetovanje. Horvat ističe da se detalji brusili već šest mjeseci.

“U ovom pravilniku nije predviđeno testiranje na droge, samim time neće se raditi. Ako imaju bilo kakvo zdravstveno stanje, nose naočale ili bilo što, preporučujem da ponesu medicinsku dokumentaciju. To će olakšati kolegama donošenje konačne odluke i smanjiti komplikacije.”

Osobe koje se pozivaju na priziv savjesti mogu to učiniti tek nakon provedenog zdravstvenog pregleda. Za njih je predviđena mogućnost civilne službe.

Raspored ročnika i lokacije vojarni

Za prvi naraštaj bit će odabrano 800 ročnika: 400 će služiti u vojarni u Požegi, a po 200 u Kninu i Slunju. Na iduću godinu država računa na oko četiri tisuće ročnika. “Naravno da bih se odazvao. Smatram da je to potrebno za trenutačno stanje u svijetu,” kaže Jakov Pilić iz Zagreba.

“Jedino mi je to… Čuo sam da će biti dva mjeseca, mislim da je to prekratak period da se išta stigne naučiti. Trebalo bi biti 6–10 mjeseci, moj tata je služio godinu dana,” dodaje Danijel Maričić, također iz Zagreba.

“Naravno, odazvao bih se i drago mi je što je to sad obavezno,” kaže Patrik iz Osijeka. Vojno osposobljavanje nije obvezno za žene, ali mogu dragovoljno sudjelovati. “Ako bude bilo potrebe, smatram da je to definitivno nešto dobro i da se treba ponovno uvesti,” kaže Ela iz Bizovca.

“Definitivno ću ići ove godine, podržavam ga 100 posto i mislim da bi se trebao održati možda i dulje od dva mjeseca,” dodaje Magdalena Soldo iz Širokog Brijega.

“Bolje biti pripremljen nego da budemo nespremni,” kaže Mia iz Zagreba. Prvi ročnici s navršenih 19 godina u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju se u siječnju, ako prođu liječnički pregled i odluče se za služenje vojnog roka.

