Nema više mrdanja, ide vojni rok! Naše pitanje na mrežama grunulo kao bure baruta

S 84 glasa za, 30 suzdržanih i 11 protiv Hrvatski sabor donio je odluku o uvođenju vojnog roka.

Nakon saborskog glasanja, prvi se ročnici u vojarnama očekuju se već početkom nove godine, a temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca. Oni koji ulože prigovor savjesti zbog vjerskih ili moralnih nazora temeljnu vojnu obuku u trajanju od tri mjeseca odradit će u Civilnoj službi ili četiri mjeseca u lokalnim jedinicama. Naknada za vojni rok iznosit će 1100 eura na mjesec, dok će za civilnu sluzbu biti manja. Koliko točno - uredit će se uredbom.

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas "Što mislite o povratku vojnog roka?"

"Pozdravljam ovu odluku, samo je rok prekratak", piše nam Željko.

Lidija poručuje: "Nadam se da ova obuka nikada nikome neće biti potrebna."

"Konačno! Bolje vojni rok, nego gledanje u mobitel od jutra do mraka", mišljenja je Jakša. Ali protivnika vojnog roka ima, pa tako Mihael piše: "Žestoko sam protiv uvođenja obaveznog vojnog roka. To bi trebalo biti dragovoljno".

Krunoslav je napisao: "Prvo bi oni koji vode državu trebali proći obuku jer nesposoban za vojsku nije sposoban niti za voditi državu."

Stjepan donosi vlastito iskustvo o svemu: "Pohvalno, ali da bi se nešto naučilo potrebno je više od dva mjeseca, osobno sam radio obuku ročnika i znam iz osobnih iskustava."

Dok Darko prepričava kako je to bilo kad je on služio vojni rok: "Osobno sam ga odslužio (trajao je 10 mjeseci) i nisam ga shvatio kao neki da je priprema za rat, već kao jačanje karaktera - stjecanje novih vještina. Ako netko može igrati nasilne igrice onda može i služiti bez priziva savjesti. No, ostalima pa i djevojkama bi trebalo omogućiti obvezne benefite: volontiranja ili služenja u civilnoj službi i volonterskim organizacijama pod istim uvjetima. Slažem se s mnogima da je 2 mjeseca premalo, bilo koja opcija treba trajati barem 6 mjeseci, a tu bih dodao i stavku priznavanja radnog staža.. Mnogi će reći ono što su i prije govorili (propast će mi rad na sezoni) no bez brige steći ćete nove stvari i biti zadovoljniji svojom ulogom u društvu."

