Jučer iz MORH-a za RTL: 'Paintball će biti dio vojnog roka', danas - samo muk. Stručnjak: 'On je interesantan, ali...'

Nakon što je jučer državni tajnik Ministarstva obrane iznenadio najavom paintballa u sklopu vojnog roka - danas u MORH-u - muk.

Rukovanje osobnih naoružanjem, vojna pravila, samoobrana, kretanje po bojištu - sve će to učiti novi ročnici na obveznom vojnom roku. A već sada slično prolaze i oni dragovoljni.

"Uče kako se kretati na bojištu, snalaženje na karti, vojnu zaštitu, vojne vještine prepreke", rekao je narednik Valentino Mandžer.

No, uz to - prve ročnike na obveznom vojnom roku čekaju i nova znanja i vještine. Tako je barem jučer za RTL Danas najavio državni tajnik u MORH-u.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Moderno ratovanje

"Učit će se koristiti dronove, ali razmatramo dodatnu zanimljivost da u dodatnim vježbama igraju paintball", rekao je državni tajnik MORH-a Branko Hrg.

Iz MORH-a ovu izjavu nisu htjeli pojasniti. Nekadašnji zamjenik načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Slavko Barić smatra da mladima treba približiti moderno ratovanje.

"Sigurno da će se razgovarati o dronovima, da će se uvoditi moderna sredstva nastave od recimo kino strelišta. Dronovi su nešto što je danas opće prihvaćeno važni. Danas imate dronove s kojima se možete igrati u vlastitoj sobi. Dobro da se mladi ročnici upoznaju s određenim principima rada. Neće sigurno raditi s borbenim dronovima", rekao je Barić.

O uvođenju paintball obuke mladi uglavnom imaju pozitivno mišljenje, kažu da je to zabavno ali i da nije najbolja simulacija za naučiti pucati. U vojsci bi željeli naučiti više o samoobrani.

Paintball u vojsci

Paintball bi smatra Slavko Barić mogao biti tek dio izvannastavnih aktivnosti unutar obuke usmjerenih na povezivanje tima. "Paintball je nastao na temelju vojnih igara. On je interesantan, često se koristi kod civila, kao jedan izazov i dio vojne igre i po meni može biti sadržaj i u ovom vojnom programu kao dio izvannastavnog djela", rekao je Barić.

Paintball je mnogim Hrvatima omiljena razbibriga. "Vještine na paintballu koje se uče i koje su u fokusu su komunikacija, brzo odlučivanje prilikom promjena pozicija na terenu i timski rad", kaže instruktor Zvonimir Krajač.

Koji se uči svakako i kroz osnovnu vojnu obuku. Kao i korištenje školske municije. Pa je pitanje koliko paintballu u vojarni u sadašnjim izazovnim vremenima - uopće ima mjesta.