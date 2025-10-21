Doznajemo nove detalje o vojnoj obuci: Ročnici će igrati paintball i upravljati dronovima

Na obveznoj vojnoj obuci u Hrvatskoj i paintball će biti dio vježbi. To je samo dio novosti koje doznajemo o obveznom vojnom osposobljavanju. Od nove godine prvi ročnici učit će i kako upravljati dronovima.

Vojarna u Požegi u kojoj je trenutačno na obuci posljednja generacija dragovoljnih ročnika. Uskoro će svoja vrata otvoriti i prvoj generaciji onih novih - na temeljnom vojnom osposobljavaju. Od 800 ročnika koliko ih se očekuje u prvoj generaciji - 400 će ih biti u Požegi, 200 u Kninu i 200 u Slunju.

Među 230 dragovoljnih ročnika vojarni u Požegi je i ročnica Marta. "Svatko može pronaći nešto za sebe u ovome. Moj savjet bi bio da svatko ovo uzme kao neki svoj osobni projekt, izazov za zonu komfora", kazala je ročnica Marta Pisk.

Narednik Valentino Madžer pojasnio je dijelove obuke. "U glavnom dijelu uče na koji način se treba kretati na bojištu, uče snalaženje na karti, kao i osobnu zaštitu." Obvezni vojni rok trajat će dva mjeseca - a u tom će periodu novaci usvojiti temeljne vojne - ali i neke dodatne - nove vještine.

"Samoobranu će učiti - rad dronovima - rukovanje, osobnim naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju - igrajući paintboll - to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima", tvrdi državni tajnik u ministarstvu obrane Branko Hrg.

Što s prizivom savjesti?

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to kroz dva modela - u Civilnoj zaštiti MUP-a kroz tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama kroz 4. "Što se priziva savjesti tiče to neće biti kao prije imam priziv savjesti i bok - nego će biti povjerenstvo i morati će se to ozbiljno obrazložiti", kaže Hrg.

Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1 100 eura mjesečno. Naknadu će dobiti i oni u civilnoj službi biti oko 250 eura mjesečno, a neki manju imati i oni u jedinicama lokalne samouprave. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova ističe: "Sigurno će biti jedinstvena za cijelu državu, a to će vlada urediti sa svojim uredbama"

No prije obuke novaci trebaju proći i preventivni zdravstveni pregled. Prvi pozivi očekuju se u studenom i prosincu. "U ovom trenutku vam ne mogu reći konačnu i točnu brojku, ali će sigurno stotinjak i više liječnika biti nominirano kao koj koji će provoditi preglede", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Iz stranke Možemo koja se protivi uvođenju temeljnog vojnog osposobljavaja - smatraju da je za one koji imaju priziv savjesti - predviđena kazna. "Da ne znamo da je riječ o alternativi vojnom roku, mislili bismo da se radi o radu za opće dobro. Podsjetit ću da je rad za opće dobro u principu zamjena za nekog tko je počinio kazneno djelo" "Ovdje još samo fali da ubacimo guljenje krumpira i dobili smo na neki način ekvivalent", kazao je Marin Živković.

Arsen Bauk, SDP-ov predsjednik odbora za obranu kaže: "Zalažemo se i podržavamo vojni rok nemamo neke veće primjedbe na ovaj oblik - imamo samo na zakon o obrani i činjenicu da se njime uređuje i civilna služba što do sada nije bio slučaj" Miro Bulj tvrdi, vojni rok nije trebalo ni ukinuti. "To je HDZ ukinuo, sada ga vraćaju što pozdravljamo, ali dva je mjeseca malo i mislim da vojni rok treba biti minimalno 6 mjeseci"

No trajat će dva. Radni počinje u 6 ujutro i traje do 22 sata, nedjelja je slobodna. No ne i korišenje mobitela - osim za ručak i odmor.

