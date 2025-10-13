Anušić otkrio kada kreće vojni rok: Budući ročnici uskoro bi mogli dobiti poziv za liječnički

Uoči Odbora za obranu ministar obrane Ivan Anušić je dao izjavu oko vojnog roka. Najavio je da će pozivi za liječnički pregled ići u studenom i prosincu ako zakon bude usvojen.

Očekuje da će se s vojnim rokom krenuti 1. siječnja. Najavio je i kako će uskoro predstaviti sve što će raditi u ta dva mjeseca. Potvrdio je da se budući ročnici neće testirati na opijate.

'Vojni rok kreće u siječnju'

"Hoće li to biti 1. siječnja ili 6., nebitno je, ali vojni rok kreće u siječnju", zaključio je Anušić.

Što se tiče visine naknade koju će primati oni koji će civilno služiti u lokalnim jedinicima, još nije određena.

Vojno temeljno osposobljavanje će koštati državu 20 milijuna eura, potvrdio je. Što se tiče civilnog, taj podatak ima MUP.