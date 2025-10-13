Anušić otkrio kada kreće vojni rok: Budući ročnici uskoro bi mogli dobiti poziv za liječnički
Što se tiče visine naknade koju će primati oni koji će civilno služiti u lokalnim jedinicima, još nije određena
Uoči Odbora za obranu ministar obrane Ivan Anušić je dao izjavu oko vojnog roka. Najavio je da će pozivi za liječnički pregled ići u studenom i prosincu ako zakon bude usvojen.
Očekuje da će se s vojnim rokom krenuti 1. siječnja. Najavio je i kako će uskoro predstaviti sve što će raditi u ta dva mjeseca. Potvrdio je da se budući ročnici neće testirati na opijate.
'Vojni rok kreće u siječnju'
"Hoće li to biti 1. siječnja ili 6., nebitno je, ali vojni rok kreće u siječnju", zaključio je Anušić.
Vojno temeljno osposobljavanje će koštati državu 20 milijuna eura, potvrdio je. Što se tiče civilnog, taj podatak ima MUP.