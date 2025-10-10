Mnogi Hrvati voljni su plaćati političarima za ratnu školu: 'Treba ih spremiti za istočni front!'

Na Facebook stranici našeg portala pitali smo vas: "Trebaju li građani političarima plaćati ratnu školu?"

Evo nekih vaših odgovora: "Dovoljno je da odrade vojni rok kao i običan građanin. I plaća normalno 2200 eura", kaže Dario.

Mato piše: "Može, ali da nakon završetka odrade to u ratnim uvjetima u skladu s nazivom škole. Ako Hrvatska nije u ratu, poslati ih u prijateljsku Ukrajinu." "Kao da će netko nas nešto pitati", tvrdi Žarko. Vladimir kaže da su "tako naučeni političari, velika plaća i još ostalo sve gratis."

Rasprava na Facebooku izazvala je ozbiljne, ali i ironične reakcije. Neki čitatelji smatraju da političare treba doista pripremiti za borbu. “DA! Treba ih spremiti za istočni front”, napisao je jedan korisnik, dok drugi poručuje: “Treba ih poslati na prvu crtu bez ikakve obuke.”

'Nek si plate sami!'

Velik broj komentara odnosi se na financijski aspekt. "Nek’ si plate sami! Imaju i onako previše," stoji u jednom komentaru, dok drugi dodaje: "Nek si sami plaćaju, imaju dosta velike plaće i kojekakve beneficije." Pojedini korisnici podsjećaju i na često spominjanu temu lažnih diploma: "Političari najčešće kupe diplome koje im odgovaraju sami."

Bilo je i ironičnih prijedloga. "Ne, treba ih poslati u Ukrajinu pa nek’ tamo završe ratne škole," piše jedan čitatelj, dok drugi dodaje: "Naravno da trebamo i ako dođe do rata, treba njima i familiji platiti avion da se spase."

Jedan korisnik slikovito komentira da bi "svi oni svojim rukama, a Zurovec i s još nečim, obrađivali slavonska polja – to je eko proizvodnja."

U raspravi se pojavila i tema premijerova ratnog izuzeća: "Ispričnice za anemiju su propusnice za političare u slučaju rata, većina birokrata nije vidjela rata. Sirotinja će opet ginuti, a političari bogatiti."