Hrvatski true crime fenomen! 'Dosje Jarak' pokorio konkurenciju i osvojio SoMo Borca

TRIJUMFIRAO /

Dosje Jarak' osvojio je prestižnu digitalnu nagradu SoMo Borac u kategoriji Najbolje pričanje priču i to za epizodu o brutalnom ubojici Srđanu Mlađanu. Emisija je zamišljena kao potpuno digitalna ekskluziva na našoj platformi Voyo, a nova sezona ponovno je otvorila ključne neriješene slučajeve hrvatske povijesti s ciljem da se potaknu institucije na djelovanje i spriječi zaborav.

Dosje Jarak na Voyo je privukao lavinu gledatelja, što dokazuje i prva epizoda nove sezone 'Zver'.

" Mi smo emisiju o Srđanu Mlađanu radili da upozorimo da i dalje čovjek postoji i da podjetimo što je napravio i da notiramo činjenicu da je on trebao izaći van u svibnju 2027. godine. Nakon naše emisije DORH i policija su podignuli optužnicu protiv njega temeljem iskaza njegovog kuma u našoj emisiji. Kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo, to je sad u proceduri, trebalo bi uskoro biti ili prihvaćeno ili odbačeno, to neću predviđati, ali je velika stvar da se uopće raspravlja o tome.", kazao je Andrija Jarak.