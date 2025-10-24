Ploveće vile i luksuzni automobili u Biogradu: Evo koliko košta tjedan odmora na ekskluzivnom brodu
Od glisera "gumenjaka" do srednje velikih katamarana koji imaju prostora onoliko koliko je potrebno za smjestiti tri trosobna stana - sve to se može pronaći na još jednom sajmu nautike u Biogradu. 27. izdanje Biograd Boat Showa ponovno je rekordno i donosi više od 50 premijera brodova.
Stotine milijuna eura vrijedna flota malih i velikih brodova namijenjenih uglavnom za odmor i užitak boravka na moru izložena je na 27. Biogradskom Boat Showu.
"Divan dan, divni ljudi i puno, puno zanimljivih brodova. Tražim mali ribarski brod", kaže Nijemac Dorth Fisher, a Zagrepčanina s ljetnom biogradskom adresom Božidara Jagarića zanimaju brodovi od 8 do 9 metara za koje nije preskup vez u luci:
"Razmišljam o nekom brodiću malo da bi si čovjek uzeo nešto za ajde provod, malo da prominimo okolinu."
Za one koji traže znatno veće brodove, 24 metra duga ljepotica nudi 5 kabina smještenih u 160 metara kvadratnih čistog luksuza. Cijena joj je oko 4 milijuna eura.
"50 procenata kupaca ovih brodova su obično ljudi koji imaju firme od 300 ljudi, pa na gore. Oni kupuju to za svoju dušu, a drugih 50 procenata su charter firme i ljudi koji taj brod stave u charter i faktički imaju za svoje osobne potrebe, a ništa ih ne košta godišnje. Taj brod ide u charter od 35 do 55 tisuća eura tjedno ", kaže Pero Pavić, direktor i vlasnik tvrtke za proizvodnju brodova iz Njemačke,
Tek pola milijuna skuplji katamarani poljskog proizvođača nude još prostranije odmaralište na valovima. Široki više od 10 metara, a dugi gotovo 20 imaju nevjerojatnih 225 kvadrata površine na tri palube. Traženi su za veća društva.
"Uglavnom ih traže ljudi koji imaju obitelj, djecu, žele aktivan odmor, ali da imaju sve benefite nekakve vile, je li. Ovo je ploveća vila u pravom smislu te riječi", pojašnjava direktor charter tvrtke iz Splita Jakov Bošnjak.
S preko 50 hrvatskih, ali i europskih i svjetskih premijera, 400 izlagača i 500 plovila biogradski se sajam svrstao u svjetsku ligu nautičkih sajmova koji svake godine donosi nešto novo.
"Ponosni smo što smo ovu godinu dodali Croatia Luxury & Adventure Tourism Show. Jučer ta hala D je bila Croatia Charter Expo, a noćas su radili cilu noć da ga pritvoriju u Luxury Adventure Show", zadovoljan je Milan Šangulin, direktor Biograd Boat Showa.
A na podsajmu pratećih industrija luksuza uzdahe su mamile i cestovne „krstarice“.
"Ovdje se nalaze automobili čija se vrijednost kreće od 100 do 300 tisuća eura, no dnevni najam vozila, može se unajmiti već od tri dana, i takav dan se kreće se kreće od 1500 do 2500 tisuće eur", kaže Ivan Zagorščak, predstavnik tvrtke za najam luksuznih automobila, i dodaje kako je logično da su željeli i oni izlagati na sajmu gdje imućna klijentela iz cijele Europe dolazi gledati luksuzne brodove.
S obzirom na dobru prognozu za vikend, u Biogradu i ove godine očekuju više desetaka tisuća posjetitelja.