Ploveće vile i luksuzni automobili u Biogradu: Evo koliko košta tjedan odmora na ekskluzivnom brodu

Stotine milijuna eura vrijedna flota malih i velikih brodova namijenjenih uglavnom za odmor i užitak boravka na moru izložena je na 27. Biogradskom Boat Showu.

"Divan dan, divni ljudi i puno, puno zanimljivih brodova. Tražim mali ribarski brod", kaže Nijemac Dorth Fisher, a Zagrepčanina s ljetnom biogradskom adresom Božidara Jagarića zanimaju brodovi od 8 do 9 metara za koje nije preskup vez u luci:

"Razmišljam o nekom brodiću malo da bi si čovjek uzeo nešto za ajde provod, malo da prominimo okolinu."

Foto: Sime Zelic/pixsell

Za one koji traže znatno veće brodove, 24 metra duga ljepotica nudi 5 kabina smještenih u 160 metara kvadratnih čistog luksuza. Cijena joj je oko 4 milijuna eura.

"50 procenata kupaca ovih brodova su obično ljudi koji imaju firme od 300 ljudi, pa na gore. Oni kupuju to za svoju dušu, a drugih 50 procenata su charter firme i ljudi koji taj brod stave u charter i faktički imaju za svoje osobne potrebe, a ništa ih ne košta godišnje. Taj brod ide u charter od 35 do 55 tisuća eura tjedno ", kaže Pero Pavić, direktor i vlasnik tvrtke za proizvodnju brodova iz Njemačke,

Foto: Sime Zelic/pixsell

Tek pola milijuna skuplji katamarani poljskog proizvođača nude još prostranije odmaralište na valovima. Široki više od 10 metara, a dugi gotovo 20 imaju nevjerojatnih 225 kvadrata površine na tri palube. Traženi su za veća društva.

Foto: Sime Zelic/pixsell

"Uglavnom ih traže ljudi koji imaju obitelj, djecu, žele aktivan odmor, ali da imaju sve benefite nekakve vile, je li. Ovo je ploveća vila u pravom smislu te riječi", pojašnjava direktor charter tvrtke iz Splita Jakov Bošnjak.

Foto: Sime Zelic/pixsell

S preko 50 hrvatskih, ali i europskih i svjetskih premijera, 400 izlagača i 500 plovila biogradski se sajam svrstao u svjetsku ligu nautičkih sajmova koji svake godine donosi nešto novo.

"Ponosni smo što smo ovu godinu dodali Croatia Luxury & Adventure Tourism Show. Jučer ta hala D je bila Croatia Charter Expo, a noćas su radili cilu noć da ga pritvoriju u Luxury Adventure Show", zadovoljan je Milan Šangulin, direktor Biograd Boat Showa.

A na podsajmu pratećih industrija luksuza uzdahe su mamile i cestovne „krstarice“.

"Ovdje se nalaze automobili čija se vrijednost kreće od 100 do 300 tisuća eura, no dnevni najam vozila, može se unajmiti već od tri dana, i takav dan se kreće se kreće od 1500 do 2500 tisuće eur", kaže Ivan Zagorščak, predstavnik tvrtke za najam luksuznih automobila, i dodaje kako je logično da su željeli i oni izlagati na sajmu gdje imućna klijentela iz cijele Europe dolazi gledati luksuzne brodove.

S obzirom na dobru prognozu za vikend, u Biogradu i ove godine očekuju više desetaka tisuća posjetitelja.