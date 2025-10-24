Želite na izlet? Evo gdje možete otići za vikend iz Zagreba, Splita i Rijeke

Dolaskom jeseni priroda se polako mijenja, a krajolici dobivaju toplu paletu žutih, crvenih i smeđih tonova. Ugodni dani i svjež zrak savršeni su za boravak na otvorenom, što ovo godišnje doba čini idealnim za istraživanje prirodnih ljepota i jednodnevne izlete.

Bilo da se nalazite u Zagrebu, Splitu ili Rijeci, u blizini svakog grada kriju se predivna mjesta savršena za bijeg od svakodnevice.

Foto: Shutterstock

Što vidjeti u okolici Zagreba?

Za stanovnike i posjetitelje Zagreba, Medvednica je nezaobilazno odredište koje u jesen izgleda poput prizora iz bajke. Ova "Zagrebačka gora" nudi pregršt planinarskih staza različitih težina, obojenih raskošnim bojama lišća bukve, hrasta i kestena. Popularne rute vode do vrha Sljeme, s kojeg se pruža panoramski pogled na grad, a usput se možete okrijepiti u nekom od planinarskih domova.

Nešto dalje, unutar sat vremena vožnje, smjestio se Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Ovo područje bogato šumama idealno je za duge šetnje i uživanje u miru. Možete istražiti brojne staze, popeti se na vrh Japetić ili posjetiti slikovitu dolinu Slapnice.

Ljubitelji enogastronomije neće propustiti Plešivičku vinsku cestu, gdje u jesen mogu kušati vino i lokalne specijalitete. Za one željne prave divljine, kanjon Kamačnik u Gorskom kotaru, sa svojim drvenim mostićima, predstavlja zelenu oazu lako dostupnu iz Zagreba i savršen je odabir za jesenski izlet u prirodu.

Foto: Pexels

Što vidjeti u okolici Splita?

Okolica Splita u jesen nudi jedinstvenu priliku za istraživanje bez ljetnih vrućina i gužvi. Nacionalni park Krka, jedna od najljepših prirodnih atrakcija Hrvatske, idealno je odredište za jednodnevni jesenski izlet. Priroda tada miruje, a šum vode i šuštanje lišća stvaraju idilične prizore. Uživajte u vožnji brodom do Skradinskog buka i Roškog slapa ili posjetite otočić Visovac. Park nudi i brojne uređene šetnice te biciklističke rute.

Osim Krke, planine Mosor i Kozjak nude planinarske staze s predivnim pogledima na obalu i otoke, koji su u jesen okupani toplim svjetlom. Za ljubitelje povijesti, slikoviti gradić Omiš na ušću Cetine, nekadašnje gusarsko gnijezdo ili Trogir, čija je stara jezgra pod zaštitom UNESCO-a, odličan su izbor za jednodnevni izlet i šetnju kamenim ulicama bez ljetne vreve.

Foto: Shutterstock

Što vidjeti u okolici Rijeke?

Rijeka i okolna područja predstavljaju izvanrednu destinaciju za jesenske izlete, nudeći spoj mora i planina koji se posebno ističe u ovom godišnjem dobu. Gorski kotar, poznat kao "zeleno srce Hrvatske", u jesen oživi intenzivnim bojama te pruža brojne mogućnosti za aktivan odmor. Turisti mogu obići Zeleni Vir, Vražji prolaz i Nacionalni park Risnjak, koji je dom bogatom šumskom ekosustavu i vrhovima s kojih se pružaju impresivni pogledi na Kvarner, Istru i Julijske Alpe.

Park prirode Učka, dominantan nad Opatijskom rivijerom, izdvaja se kao nezaobilazna destinacija. Uspon na vrh Vojak nudi panoramski pogled koji obuhvaća čitavu regiju, a jesenski su dani idealni za istraživanje njegovih poučnih staza i uživanje u čistom planinskom zraku.

