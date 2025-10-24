Cijene nekretnina i dalje šokiraju, evo gdje je kvadrat i 10.000 eura! Ni stranci više neće to!

Od 3000 do 4000 eura po metru četvornom za stan, potom 10.000 ili 12.000za luksuzniju varijantu - splitski kvadrati među najskupljima su u državi, a prema Marinu Biliškovu, direktoru agencije za nekretnine, cijene su sada na rekordnoj razini.

"Po meni najvećoj u povijesti. Evo, sada smo počeli raditi na prodaji jednog novog projekta - ekskluzivna lokacija u Splitu, upravo se počelo graditi. krenula je prodaja, cijene su od 7500 pa čak do 10 tisuća eura po četvornom metru"; otkriva nam cijenu.

Da je kvadrat od 10 tisuća eura preskup - u zemlji gdje je prosječna plaća 1500 eura - nije teško zaključiti. No novi trendovi na tržištu pokazuju da smo postali skupi i Nijemcima, Austrijancima i Slovencima: jer sve manje njih kupuje stanove u Hrvatskoj.

Direktor agencije za nekretnine, Boro Vuković, pojašnjava: "Cijene rastu nam svake godine rastu i došli smo do toga da jednostavno imamo malo nekretnina koje su stranci platežno sposobni kupiti."

Osim što smo strancima preskupi, do pada prodaje došlo je i zbog nesigurnih vremena, prvenstveno rata u Ukrajini.

Prodaja pada od rata u Ukrajini

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Dubravko Ranilović kaže da ti trendovi traju već neko vrijeme. "Od kada je gospodarske i političke nestabilnosti Europe, ti trendovi pada prometa i pada interesa stranaca i dalje traju. A nije pomoglo to ni što su cijene stalno išle na više", ističe Ranilović.

Pad kupovine nekretnina od stranaca bio je vidljiv u pandemijskoj 2020. Potom su se dogodile dvije godine rasta, da bi od rekordne 2022. krenuo trend pada. Nastavi li se ovako i do kraja godine, razlika će u odnosu na lani biti veća.

No kako će se to odraziti na cijene nekretnina, odnosno hoće li Hrvati lakše do stana?

Zaustavlja se rast cijena?

Vujović prognozira: "Možemo očekivati da se zaustavi daljnji rast cijena, koji posljednjih godina imamo konstantno i to među najvećima u Europi i možemo očekivati da će se dogoditi korekcija traženih cijena, prvenstveno polovnih nekretnina. "

Da bi se cijene trebale smanjiti, smatra i Dubravko Ranilović: "Vidimo nagovještaj da nekretnine po ovim cijenama, posebno za rabljene nekretnine, teško pronalaze kupca i one su neprodane. Stoje šest ili više mjeseci po oglasima i to nisu nekretnine koje se prodaju, to su neprodane nekretnine.

