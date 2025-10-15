Pronašli smo nemoguće - grad u Hrvatskoj u kojem najam stana pada

123% SKUPLJI NAJAM /

Evo na - u novogradnji, opremljen skroz naskroz, plus garažno mjesto i sve za samo 800 eura. Samo? Ako vam taj 'samo' para uši. Niste jedini. Agent za nekretnine Filip Ćulibrk kaže da su neki primorani uzeti stanove po toj cijeni jer nemaju drugu opciju. Prosjek stanova u Zagrebu lani je bio 867 eura, a ove godine je 923. U Splitu 851 eura prošle godine - ove godine prosjek je 904. To je prema analizi najvećeg oglasnika napravljenoj na preko 13.000 stanova što se trenutačno nude. U podsljemenskoj zoni u Zagrebu prosjek najma je narastao do 1500 eura, u Splitu najviši prosjek drže Duilovo i Bačvice preko 1100.

Pitoreskni Čakovec potpuno odudara od svih trendova – po istraživanju Ekonomskog instituta tamo je lani cijena najma pala za 90 posto. Za Direkt agent Krunoslav Tkalčec objašnjava misterij u prilogu Ivana Skorina

Suteren od 33 kvadrata na Knežiji, 500 eura. 900 eura za najam stana na Malešnici ili u Dubravi. U 10 godina najam stanova u Hrvatskoj poskupio je nevjerojatnih 123%. U samo godinu dana u jednom ((PI2)) je splitskom naselju porastao 31%. Ali zato je Ivan Skorin uspio pronaći i jedan grad u kojem je najam pao.