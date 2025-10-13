Sportaši, glazbenici i psiholozi otkrili kako grešku pretvoriti u uspjeh: 'Ne bi nas trebalo biti sram'

DANAS SLAVIMO NEUSPJEH /

Sigurno ste u životu pali neki važan ispit. Javno govorili drhtavim glasom i s knedlom u grlu. Možda ste se razveli ili nakon dugo godina prekinuli vezu. Prijavili na tisuću poslova, a niste dobili nijedan. Puno trenirali, ali niste pobijedili. Dugo pokušavali smršavjeti, ali trbuh je i dalje tu. I onda ste sve to doživjeli kao NEUSPJEH. E pa danas je međunarodni dan neuspjeha. Dan koji nas uči da o neuspjesima treba razgovarati, da ih treba prihvatiti, promatrati kao korak prema uspjehu. Znam, lako je to reći. Zato pogledajte prilog.