Razgovarali smo s čovjekom koji je napisao 'Miljacku', Halidovim frizerom i neutješnim prijateljima

Nezaboravna je bila sinoćnja večer tisućama Sarajlija koji su na Skenderiji pjevali i plakali uz hitove Halida Bešlića, čovjeka koji je spajao generacije i narode bivše države. Ali i čovjeka koji je bio simbol Sarajeva, grada u kojem će u ponedjeljak biti pokopan i grada u kojem nema tko ga nije znao i vollio. Nakon sinoćnjeg okupljanja, naša Nikolina Radić provela je i dan u Sarajevu i razgovarala s nekima od Halidovih najboljih prijatelja - njegovim frizerom koji ga je šišao i u bolnici, vlasnikom restorana u kojem su se sastajali i tekstopiscem koji mu je napisao "Miljacku". I svaki od njih nije mogao suspregnuti suze dok je govorio o čovjeku koji im je obilježio živote.