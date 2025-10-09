Što zapravo znači primirje Hamasa i Izraela i hoće li Trump dobiti Nobela za mir?

KOLIKO JE BLIZU KRAJ? /

Gotovo je. Slave Palestinci, slave Izraelci. Trebale su proći dvije godine i dva dana da Izrael i Hamas dogovore prekid vatre i oslobađanje talaca. Nakon pregovora u Egiptu, dogovor su prihvatile obje strane, a primirje bi na snagu trebalo stupiti sutra u podne.

Benjamin Netanyahu je poručio da je ovo veliki dan, većina analitičara sporazum naziva povijesnim, ali obični ljudi samo žele da ubijanje i razaranje konačno stanu.

Znači li ovo stvarno mir i hoće li Donald Trump dobiti Nobela za mir? O tome smo u studiju RTL Direkta razgovarali s novinarkom i vanjskopolitičkom analitičarkom Mirjanom Rakić.