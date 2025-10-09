Voditelj nove klinike u Zagrebu šokirao: 'Čuo sam da dječji psihijatar mora biti malo erotoman'

ZBUNIO PRISTUNE /

U najvećoj hrvatskoj bolnici, KBC-u Zagreb, otvorena je prva psihijatrijska klinika za adolescente.

Na godinu može primiti i do 10 tisuća pacijenata. Potreba za takvom klinikom bila je velika jer psihičke bolesti kod mladih iz godine u godinu rastu.

Najzaslužniji za otvorenje klinike je njezin voditelj Ivan Begovac, čiji je govor danas zbunio i šokirao prisutne. 'Kakav bi još trebao biti dječji psihijatar? Negdje sam davno čuo - malo paranoidan i malo erotoman, ali malo, ne previše', rekao je Begovac.

'Važno je i da psihijatar osim poslovnog ima i osobni, obiteljski život. Uvijek mi je drago kad je kolegica u trudnoći. Ja uvijek čestitam i izljubim mlađe kolegice. S druge strane važno je i da dječji psihijatar ima i malo konfrontacije i žara, da se izborimo ako treba i ugristi nekog', dodao je Begovac.

