ZATVORENI VENTILI /

Pritisci na Srbiju tek su počeli: Sankcije su otvorile novu frontu

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će američke sankcije biti ponovno odgođene, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Građani Srbije osjetit će posljedice, od goriva do plaća, oglasio se i predsjednik Vučić te odgovorio hrvatskom ministru gospodarstva koji je ponudio kupnju Naftne industrije Srbije. 

Više pogledajte u prilogu.

 

9.10.2025.
19:21
Marko Šiklić
SrbijaJanafHrvatskaSankcijeNafta
