Pritisci na Srbiju tek su počeli: Sankcije su otvorile novu frontu

ZATVORENI VENTILI /

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će američke sankcije biti ponovno odgođene, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Građani Srbije osjetit će posljedice, od goriva do plaća, oglasio se i predsjednik Vučić te odgovorio hrvatskom ministru gospodarstva koji je ponudio kupnju Naftne industrije Srbije.

Više pogledajte u prilogu.