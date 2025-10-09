Meteorologinja preporučila: Vikend iskoristite za berbu maslina

A DO TADA... /

Utjecaj polja visokog tlaka zraka se nastavlja, no danas će se sjevernije od naših krajeva premještati oslabljeni frontalni poremećaj s kojim će i do nas stići nešto vlažniji zrak pa će oblaka biti više nego u srijedu. Mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, a zatim u nastavku tjedna uglavnom suho te osobito na moru uz puno sunčanih sati. Početkom idućeg tjedna raste vjerojatnost za promjenjivije vrijeme. Više u videu...