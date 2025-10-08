Jedna činjenica nasmijala Modrića: 'Nedostaje li vam to?'

ODLUČUJUĆI ISPIT /
Dalić: 'Imat ću slatke brige', Modrić: 'Bit će teško, igramo za Svjetsko prvenstvo'
Na samom početku press konferencije hrvatske reprezentacije dan uoči utakmice protiv Češke našem kapetanu Luki Modriću češki novinar je postavio pitanje da li mu nedostaje to što nikada nije igrao nogomet u Češkoj.
Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr.
"Eto, za sve postoji prvi put", ekao je Luka kroz smijeh i nastavio:
"Sve super, vidjeli smo stadion, lijep stadion. Znamo koliko je važna utakmica sutra i nadamo se da će sve proći onako kako mi očekujemo."
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili