Jedna činjenica nasmijala Modrića: 'Nedostaje li vam to?'

TEŠKO ZA POVJEROVATI /

Na samom početku press konferencije hrvatske reprezentacije dan uoči utakmice protiv Češke našem kapetanu Luki Modriću češki novinar je postavio pitanje da li mu nedostaje to što nikada nije igrao nogomet u Češkoj.

"Eto, za sve postoji prvi put", ekao je Luka kroz smijeh i nastavio:

"Sve super, vidjeli smo stadion, lijep stadion. Znamo koliko je važna utakmica sutra i nadamo se da će sve proći onako kako mi očekujemo."

