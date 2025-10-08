Dalić najavljuje ključnu utakmicu Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak u Pragu očekuje utakmica protiv Češke, a taj će dvoboj izbornik Vatrenih Zlatko Dalić najaviti u srijedu na konferenciji za medije koja počinje u 19.00 sati.

Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr.

Pobjedom u četvrtak u Pragu protiv Češke, "Vatreni" bi praktički osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo, a ta će utakmica za Dalića biti 100. na klupi Vatrenih.

Vatreni" stižu u češku metropolu kao vodeći sastav skupine L sa 12 bodova. U četiri nastupa ostvarili su četiri pobjede uz 17-1 razliku pogodaka. Identičan broj bodova, ali uz utakmicu više i daleko lošiju razliku pogodaka (11-6) ima Češka. Za domaćine će ogled na Fortuna Areni biti "utakmica istine" jer samo ih pobjeda ostavlja u igri za prvo mjesto koje vodi direktno na World Cup.

Hrvatska bi pobjedom u Pragu pobjegla Česima na tri boda prednosti, a do kraja kvalifikacija imala bi još tri utakmice, dok bi Česima ostala još dva ogleda.

UŽIVO

Početak press konferencije zakazan je za 19.00

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikancu pripala kraljevska dionica u Lijepoj Našoj