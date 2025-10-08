Hrvati zadovoljni životom, ali su emocionalno umorni: Istraživanje ipak pokazalo paradoks

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRONIČNO SMO ISCRPLJENI /

A koji su mogući uzroci devijantnog ponašanja već od mladosti i kakva je mentalna slika Hrvatske? Istraživanje na više od 4200 ljudi provela je Hrvatska psihološka komora.

Hrvati su generalno zadovoljni svojim životima, ali emocionalno su umorni - pokazuje to najnovije istraživanje Hrvatske psihološke komore.

95 posto ispitanika barem povremeno osjeća nervozu, 84 posto osjeća se tužno ili nesretno povremeno, a čak 10 posto stalno. 69 posto ima probleme sa spavanjem, a čak četvrtina građana, odnosno 24 posto ima povišene ili vrlo visoke razine stresa.

Koja je razlika u odnosu na 2017.?

Ispitanici se sve teže nose s problemima - svaki treći građanin. Sve je više onih koji traže stručnu pomoć za svoje probleme. No, ono što je pozitivno je svakako smanjenje učestalosti crnih misli u populaciji. O samoozljeđivanju je 2017. razmišljalo često 2,5 posto ispitanika, a sada je broj manji (1,5 posto)

Istraživanje je pokazalo paradoks. Hrvati su prema istraživanju zadovoljni, ali kronično iscrpljeni.