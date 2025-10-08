Janaf će sigurno biti partner MOL-a, ali pitanje je kada: Pregovori se nastavljaju

Nakon optužbi mađarskog ministra vanjskih poslova da Hrvatska profitira na ratu u Ukrajini, za stol su sjeli predstavnici Janafa i MOL-a kako bi dogovorili ugovor za transport nafte.

Oko sati i pol trajao je sastanaka pregovarača MOL-a s Upravom Janafa. Na stolu je produljenje ugovora. Mađari, naime, od Janafa uzimaju 2 milijuna tona nafte, a ono što Janaf poručuje je da su spremni opskrbljivati obje njihove rafinerije i svih 11 milijuna nafte koji su MOL-u potrebni.

"Pregovori traju dok se obje strane ne usuglase. Ali mi smo svjesni naše odgovornosti kao strateškog europskog naftovoda. Vjerujem da je MOL svjestan okolnosti u kojima posluje. Prema tome ignoriranje činjenice da Janaf ne postoji sigurno nije u interesu MOL grupe", kaže Vladislav Veselica, član Uprave Janafa.

Zaradili milijardu dolara?

Ako MOL bude uvozio 11 milijuna dolara koliko im je lani bilo potrebno, onda će on sigurno imati konkurentne uvjete u odnosu na Družbu.

Čitavo ovo vrijem MOL tvrdi da Janaf nema dovoljne kapacitete i da imaju previsoku cijenu za transport nafte. Dok s druge strane Janaf optužuje MOL da je poslujući s Rusima preko naftovoda Družba zaradio milijardu dolara jer su im Rusi dali veliki popust.

"Gledajte, matematika je matematika. Ako oni dobivaju diskont od 11 do 13 dolara po barelu. I ako izračunate ukupni kapacitet koji dobivaju iz naftovoda Družba,onda je matematika jasna. To je njima isto jasno", objašnjava predsjednik Uprave Janafa Stjepan Adanić.

Uprava Janafa podsjeća i da Mađari imaju izuzeće od sankcija na rusku naftu do 2026. i da godina dana proleti brzo. Tako da poručuju da će od 2027. Janaf sigurno biti partner MOL-a, Novi pregovori zakazani su za kraj listopada.

Iz MOL-a su najavili pisani odgovor o sastanku, koji još čekamo.