Korupcija u Varaždinu: Stričak otrkio kako se osjećao kad su mu istražitelji pokucali na vrata

NITKO JOŠ NIJE UHIĆEN /

Europsko tužiteljstvo u suradnji s policijom od jutra provodi predistražne radnje vezane uz sumnje na zloupotrebu sredstava iz EU fondova pri obnovi objekata Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Neslužbeno doznajemo kako su policijski službenici jutros stigli na kućne adrese šefova tih zdravstvenih ustanova. Provedene su pretrage domova, a istražitelji su im oduzeli mobitele. EPPO nam je potvrdio kako se istražne radnje provode na području Varaždina i Zagreba u odnosu na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela na štetu financijskih interesa Europske unije.

Istražitelji su upali i u prostorije Varaždinske županije, ali i dom varaždinskog župana. Nitko za sada nije uhićen.

"Provode radnje oko EU fondova. Varaždinska županija i ja u potpunosti surađujemo i surađivat ćemo dalje u svim daljnjim postupcima ako će ih biti. Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se utvrde sve činjenice. Smatram da postupak javne nabave provodimo transparentno i zakonito", rekao je župan Anđelko Stričak, a na pitanje kako se osjećao kada su istražitelji pokucali na vrata, rekao je:

"Pa ne baš ugodno!".