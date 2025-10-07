Gdje ćete dobiti kaznu za vožnju u zimskoj jakni, gdje za blato na gumama, a gdje za gledanje u ogledalo?

SKUPO ĆE VAS KOŠTATI /

Vozite u zimskoj jakni, zaustavi vas policija - kazna je 120 eura. Čekate na semaforu, spustite sjenilo da se malo popravite frizuru: kazna 200 eura. Nisu to kazne koje ćete dobiti u Hrvatskoj, ali jesu u Velikoj Britaniji i Španjolskoj. Kod nas ne smijete voziti goli do pasa, ne smijete imati blato na gumama, a evo smo nekidan (na teži način) doznali da nije poželjno ni da vozite bez guma. Više pogledajte u prilogu