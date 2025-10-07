Detalji o vojnom roku: Tko može u civilnu zaštitu, kada će smjeti koristiti mobitel i što će raditi

DIREKT DOZNAJE /

U hitnim slučajevima, kao što su potresi i poplave, iduće će godine sudjelovati i ročnici, koji će vojni rok služiti u civilnoj zaštiti. Za 3 mjeseca će dobiti 250 eura. A oni koji će vojsku služiti u vojarni, koji će učiti kako se braniti u slučaju napada i rukovati oružjem, e oni će za dva mjeseca u vojarni dobiti 1100 eura.

Početkom prosinca će biti upućeni prvi pozivi mladićima na zdravstvene preglede, potrebno je prethodno prvo utvrditi zdravstvenu sposobnost za službu u HV i početkom 2026. očekujemo da ćemo uputiti prve pozive za službu u Hrvatskoj vojsci.

Od oko 400 ročnika koliko se očekuje u prvoj generaciji, 400 će ih služiti u vojarni u Požegi, 200 u Kninu i 200 u Slunju.

Učiti će pucati i baratati oružjem, osnove taktičke vještine, zaštitu, spašavanje i prvu pomoć. Radni dan počinje u 6.00 ujutro, a završava u 22.00. Nedjelja je slobodna. Osim za vrijeme ručka i odmora, mobitel će biti zabranjen.

Zanimljivo, iako se u javnosti nagađalo o tome, na zdravstvenom pregledu ročnici neće biti testirani na drogu, to je rezervirano za djelatne vojnike.

