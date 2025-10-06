Može li se lavina predvidjeti? Hrvatski alpinist o susretu s nemani: 'Zastrašujuće'

Svoj život planinama je posvetio i moj večerašnji gost Predrag Šuka, koji će uskoro doktorirati na temu: Kalkulacija rizika u planinarenju na području Alpa.

Jeste se ikada sami susreli s lavinom? Kako to izgleda?

Jesam. Zastrašujuće u početku, jer svi zakoni na koje ste navikli, a to je napredak i hodanje padaju u vodu jer vas lavina jednostavno vuče svojim tempom natrag, od kuda ste došli.

Ima li nešto što osoba može sama napraviti da si poveća šanse da preživi u lavini?

Sve knjige pričaju o tome da skidate sve sa sebe, da sve što je zavezano za vas od opreme morate maknuti jer bi vas inače tako mogla povući ispod pokrivača i zatrpati. U tim trenucima predlaže se plivanje po snijegu, što je disciplina koja je jako teško provediva jer je pokušaj ostajanja na površini snijega primarna stvar.

Ono što je zapravo sad najvažnije pitanje može li se lavina predvidjeti? Može li netko tko ide u planinu znati određene rizike?

Definitivno se mora gledati Lavitski bilten. Meteorološka stanica to objavljuje i u Sloveniji i u svakoj zemlji gdje postoje Alpe. Govori koji je faktor rizika za pokretanje lavine u tom periodu u području Alpi. Nakon toga, naravno, kad dođemo na teren, mi trebamo pregledati slojeve snijega. Slojevi snijega znači koliko je slojeva snijega kroz neko vrijeme padalo. Ako je, recimo, prvi snijeg, onda to jako nestabilno, jer se on još uvijek navjerojatnije nije stopio s podlogom. Onda čim mi planinarimo, penjemo se i radimo nekakav progres prema vrhu, moramo gledati kako i na koji način se ti slojevi ponašaju kad stvaramo pritisak na podlogu.

Prije dva tjedna i sami ste bili na istom ovom brdu. O kakvom se terenu radi?

Taj teren je užasno travnati. 95 posto je toga travnato na južnoj strani. Na istočnoj strani postoji grapa. Ostatak je jedna užasno okomita stijena na koju se ne penje.

Znači je li taj teren zapravo pogodan za događaje?

Negdje je oko 30, 40 posto, što prema svim pokazateljima pogoduje skupljanju velike količine snijega i onda pokretanju lavina na tim područjima.

U zadnje vrijeme smo svjedoci sve češćih nesreća naših planinara u Alpama. Nesreće su češće prilikom spuštanja?

Sve je stvar istraživanja, čak i 22-godišnja istraživanja Švicarske dokazuju da dvije trećine nesreće se događaju prilikom samog spusta, od čega su 80,9 posto padovi i to je zapravo fatalni uzrok koji se događa na kraju.

Za one koji planiraju u planine idući vikend ili za mjesec dana: koje su ključne informacije koje moraju znati prije nego krenu.

Definitivno gledanje vremenske prognoze tjednima unaprijed. Iako je to jasno produkcija i to nije točno, ali prikazuje koliko je stabilna ta neka vremenska prognoza i koliko je to održivo i hoće li biti nekih naglih promjena. Ostavljanje planova o svojim bližnjima ili hitnim kontaktom koji treba znati gdje ste otišli, napraviti plan B Ako se dogodi neka promjena i definitivno što više informacija doznati o samoj ruti. Jer živimo u informatičkom društvu gdje informacija nam je zaista dostupna na svakom koraku.

Imaju li klimatske promjene utjecaja na opasnosti u planini?

Osim samo povlačenja glečera kojemu smo svjedoci i odlamanja čak i nekih vrhova u Austriji što smo svjedočili proteklih godina postoje pokazatelji, zaista smo to vidjeli, samo na Mont Blanc području, gdje je dosta glečera od oko 95 ruta koje su bile normalne za planinarenje, 93 je znatno promijenjeno, od čega su čak tri u potpunosti nestale. Ako izuzmemo sada glečere i ako se maknemo više prema slovenskim Alpama, koje su nam sad i tema, tu se događa povlačenja snijega. Stijene koje su nekoć bile pokrivene snijegom sve više zatrpavaju i onda su one postaju sve više i više krušljive, što je nama zaista velika opasnost.

I samo za kraj: rekli ste mi da ste sami doživjeli lavinu; jeste li nakon toga bili oprezniji?

Jesam! Taj dan sam hodao kao balerina jer mi je svaki korak bio bitan nakon te lavine, iako sam preživio jer sam bio polovično zakopan u nju. Nakon toga sve one stvari koje sam učio iz knjige i sve one stvari koje su govorili stariji od mene iskusni se stavilo u nekakav test i to je sad okretanje prema onim vrlo efikasnim načinima kojima si možemo na neki način pomoći ili barem minimizirati nekakvu vrstu povrede ili ozljede.

Ono što je važno što si mi rekao ranije, kad smo razgovarali, treba zapravo znati odustati.

Da, apsolutno. Jedna od najvećih vrijednosti je da znamo odustati bez obzira koliko smo novaca, vremena, pripreme uložili da odemo na nekakav vrh. Koliko god je on udaljen, koliko god mislimo da nećemo imati drugu šansu, zaista treba u nekom trenutku stati i reći, pogotovo ako osjetimo onaj feeling koji smo u današnje vrijeme prestali slušati, jednostavno ga samo poslušati jer nam je nešto u tom trenutku reklo tako.