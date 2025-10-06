'NE MOGU VJEROVATI' /

Potresna ispovijest člana obitelji stradale braće: 'Nisu ni u čemu pogriješili, čekali su...'

Potresna ispovijest člana obitelji stradale braće: 'Nisu ni u čemu pogriješili, čekali su...'
Foto: Facebook/gorska Reševalna Služba Bohinj

Svježi snijeg na travi pokrenuo se i stvorila se lavina

6.10.2025.
22:44
danas.hr
Facebook/gorska Reševalna Služba Bohinj
"Dio obitelji se s njima posljednji put čuo u nedjelju oko 9 ujutro, sat vremena prije tragedije. Oni nisu išli prema vrhu planine, kako se piše, oni su išli prema planinarskom domu i tada ih je zatrpala lavina", rekao je za 24sata član obitelji stradale braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva iz Kaštela od kojih su se mnogi danas oprostili emotivnim porukama.

Kaže, braća nisu ni u čemu pogriješila, čekali su u podnožju da svi skupa krenu, a onda je krenula lavina. Navečer su se trebali vratiti kući.

Navodi, bio je novi snijeg na klizavoj travi. "Velika je ovo tragedija", rekao je i naveo da još ne mogu vjerovati što se dogodilo. Tijela trojice stradalih Hrvata već su prevezli u Ljubljanu na obdukciju, pretpostavlja se da će ih za dan ili dva obitelj moći preuzeti.

POGLEDAJTE VIDEO Trojica Hrvata stradala u lavini, spašavatelji otkrili detalje akcije

