On je 12 sati tražio Hrvate koje je odnijela lavina: Poslao upozorenje, a ima i vrijedan savjet

U iznenadnoj lavini u slovenskim Alpama ni jedan od nestalih hrvatskih planinara nije preživio! Potraga je trajala 24 sata. Za slovenske spašavatelje jedna od najtežih, a spreman priskočiti u pomoć bio je hrvatski tim.

Iza cijelog tima spašavatelja je težak vikend i jedna od najgorih planinskih nesreća u kojoj su sudjelovali. Tea Mihanović provela je dan s njima. Kaže kako je bio iznimno težak vikend za 70-ak volontera koji riskiraju svoj život kako bi pokušali spasiti tuđi, Na žalost, ovaj put to nisu uspjeli. Jedan od njih bio je dopredsjednik slovenskog GSS-a Klemen Belhar koji je pojasnio koliko je bilo zahtjevno 12 sati koliko je bio na terenu.

"Bilo je vrlo zahtjevno jer je ovakvo spašavanje veliki logistički pothvat. Potrebno je puno ljudi i teren je zahtjevan. Pao je snijeg, bila je lavina, bilo je dosta objektivne opasnosti i onda je to vrlo zahtjevno i koordinirati, imati nadzor nad situacijom. Bilo je kompleksno i teško, na neki način uspješno, a na drugi način i tragično", rekao je.

Oporavak nije lak

Na pitanje koliko je potrebno spašavateljima da se oporave nakon ovakve akcije rekao je kako to nije lako.

"Baš za one koji dođu do ljudi koji ne preživje. Svako spašavanje je stresno. Spasitelj ima mogućnost psihološke pomoći, ali na kraju svatko nosi taj teret", rekao je, ali i dodao da su oni ipak naviknuti na to.

Ipak, najgore je obiteljima unesrećenih. Neslužbeno doznajemo da su oni krenuli prema Sloveniji. Međutim, Belhar kaže da GSS nije u kontaktu s obiteljima te da je to na policiji i nadležnim službama.

Uputio je upozorenje za druge koji krenu na planirenje.

"Prva stvar koja je bitna je da je u planini sada zima. Drugo, bitno je imati 'planinski trojček', a to je sonda, lopata i lavinska žolna (dijetlo). To treba imati i s tim znati raditi. Ali, ako si sam ni s tim nema pomoći nego treba biti s nekim u društvu", naglasio je.