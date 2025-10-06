Što se dogodilo u Sloveniji i kako su poginuli Hrvati? Sve se moglo vidjeti na licima spasioca

'BIO JE TO NAJTEŽI DAN...' /

Tragedija kakva se ne pamti. U iznenadnoj lavini u slovenskim Alpama ni jedan od nestalih hrvatskih planinara nije preživio! Potraga je trajala 24 sata. Za slovenske spašavatelje jedna od najtežih akcija, a spreman priskočiti u pomoć bio je hrvatski tim.

"Lavina ih je odnijela 150 do 200 metara u usku snježnu provaliju. Jedan se nalazio metar duboko u snijegu, a drugi više od metar i pol", rekao je Miha Arh, voditelj akcije spašavanja. U Sloveniju je došao i ministar unutarnjih poslova Davor Bžinović. Hrvatska je još jučer ponudila pomoć no nije bila potrebna, Božinović je zahvalio slovenskim službama.

"Dopustite mi da izrazim sućut obiteljima, rodbini i prijateljima. To je velika tragedija, troje ljudi, mladih ljudi u jednom danu. znamo da je skupina imala četvero pripadnika, četvero je sigurno", rekao je Božinović, dok je Boštjan Poklukar, slovenski ministar untarnjih poslova kazao: 'Ovo je jedna od najgorih nesreća u posljednje vrijeme u Julijskim Alpama'.

Lavina ih je zahvatila na visini od 1800 metara

Lavina je zahvatila planinare na visini od 1800 metara, kaže voditelj spasilačke službe. Još u subotu, ističe, bilo je idealno vrijeme za planinarenje, da bi se preko noći sve promijenilo.

"Lavine su se dogodile spontano, bez ikakvog uzroka. Moramo imati na umu da je ovo područje prilično travnato, a tlo je još bilo relativno toplo, pa se snijeg nije lijepio za tlo. Vjetar je također učinio svoje", kazao je Miha Arh.

Jedan poginuli je iz solinskog kraja, dok su druga dvojica braća iz Kaštel Lukšića - 32-godišnjak i 26-godišnjak.

Tragedija sve ostavila bez riječi

Tragedija je to, koja je ostavila bez riječi i Slovence i turiste. "Išli su turisti i prije, samo tolika tragedija, da je troje poginulih, to nije, ne znam da je toga bilo. Sve je bilo iznenada. Ta fronta je stvarno došla samo za jedan dan", navodi Jože.

Potraga je trajala 24 sata, a kroz što su prošli, moglo se iščitati na licima utučenih slovenskih spašavatelja. Bili su, kaže, potpuno mokri od snijega i znoja, vjetar je toliko puhao da su se mnogima smrznuli prsti. A za lociranje tijela dvojice Hrvata presudan je bio telefonski signal mobitela jednog od unesrećenih - čija baterija je još radila.

"Tako da smo imali neku mikrolokaciju gdje smo onda psima i sondama pronašli ovu dvojicu", rekao je Miha Primc, dopredsjednik GSS Slovenije.

Slovenija je u potragu poslala 70-ak spašavatelja, dron, helikopter i pet lavinskih pasa. Psi su to koji se obučavaju za potragu u lavinama, a obuku prolaze i psi iz HGSS-a. Slovenski spašavatelji kažu da im je jučer bio najteži dan u posljednjih nekoliko godina. Ipak, ni njihov nadljudski trud nije spriječio tragediju...