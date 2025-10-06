Trojica Hrvata stradala u lavini, spašavatelji otkrili detalje akcije

TRAGEDIJA U SLOVENIJI /

Ispod vrha Tosc u Julijskim Alpama u snježnoj lavini poginula su trojica planinara iz Dalmacije. Odmah je krenula zahtjevna akcija spašavanja, među spasiocima bili su i pripadnici slovenske Gorske službe spašavanja.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović uživo je razgovarala s Mihom Primcem, dopredsjednik Gorske službe spašavanja u Sloveniji, koji kaže da je to bila jedna od zahtjevnijih akcija spašavanja zbog uvjeta na terenu i novog snijega. Više pogledajte u videu