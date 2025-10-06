Slovenski GSS-ovac otkrio Tei Mihanović kako je izgledalo njegovih 12 sati na terenu

TUŽAN KRAJ POTRAGE /

U iznenadnoj lavini u slovenskim Alpama ni jedan od nestalih hrvatskih planinara nije preživio! Potraga je trajala 24 sata. Za slovenske spašavatelje jedna od najtežih, a spreman priskočiti u pomoć bio je hrvatski tim.

Iza cijelog tima spašavatelja je težak vikend i jedna od najgorih planinskih nesreća u kojoj su sudjelovali. Tea Mihanović provela je dan s njima. Kaže kako je bio iznimno težak vikend za 70-ak volontera koji riskiraju svoj život kako bi pokušali spasiti tuđi, Na žalost, ovaj put to nisu uspjeli. Jedan od njih bio je dopredsjednik slovenskog GSS-a Klemen Belhar koji je pojasnio koliko je bilo zahtjevno 12 sati koliko je bio na terenu. Više u videu.