Počeli pregovori Izraela i Hamasa u Egiptu: Poznato je što će biti dvije najveće zapreke

U SHARM EL-SHEIKHU /

Počeli su dugoočekivani pregovori između Hamasa i Izraela! U prvoj fazi - dogovor o oslobađanju talaca i prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Istodobno, Izrael je deportirao Gretu Thunberg i desetke ostalih aktivista iz takozvane Flotile slobode, ali ne sve.

"Ovo je priča o globalnoj, međunarodnoj solidarnosti. O ljudima koji su nešto poduzeli, kada naše vlade nisu napravile ništa. O ljudima koji govore: Moji vođe, takozvane vođe, koji bi me trebali predstavljati, i dalje podupiru genocid, smrt i razaranje. Oni ne predstavljaju mene", kazala je Greta Thunberg!

Istodobno, oči cijelog svijeta gledaju prema egipatskom gradu Sharm el-Sheikhu. Ondje su počeli neizravni pregovori o Trumpovu mirovnom planu između Hamasa i Izraela. Kao medijatori sudjeluju delegacije iz SAD-a, Turske, Katra i Egipta. Više u prilogu.