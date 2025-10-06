TEMA KOJA ĆE UZDRMATI REGIJU /

Mozaik 'pljačke stoljeća' i zloglasna Zver. Dosje Jarak donosi priču koja ledi krv: 'U zraku je lebdila smrt'

Nove priče senzacionalnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo, a epizode koje dolaze obrađuju zločine koji lede krv u žilama. Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju jednu od najmračnijih tema u povijesti regije – 23. listopada stiže 'Zver'.

Jedna je to od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja, onoj o Sretku Kaliniću zvanom Zver. Tema će se obrađivati u dvije epizode - prva stiže 23., a druga 30 listopada ekskluzivno na platformu Voyo.

6.10.2025.
14:57
danas.hr
