Žalac se danas trebala javiti u zatvor: Pazite zašto je zatražila odgodu na mjesec dana

Bivša ministrica Gabrijela Žalac podnijela je Županijskom sudu u Vukovaru zamolbu za odgodu odlaska na odsluženje dvogodišnje kazne zatvora o čemu treba odlučiti sudac izvršenja, potvrđenom je u ponedjeljak iz toga suda.

Žalac se danas trebala javiti u zatvor zbog odsluženja kazne u aferi Softver. No, po riječima suca Gorana Miličevića sa Županijskog suda u Vukovaru, Žalac je u petak zatražila odgodu zbog poslovnih razloga i to na mjesec dana iako joj zakon omogućava da traži odgodu do tri mjeseca.

Postoji mogućnost ulaganja žalbe

"Po toj molbi u roku od tri radna dana treba donijeti odluku sudac izvršenja, a na tu odluku ponovno postoji mogućnost ulaganja žalbe", pojasnio je Miličević.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac u u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Najskuplji rođendan: Spiskala 10.000 eura europskog novca, koštalo ju je sedam mjeseci zatvora