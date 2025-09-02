Najskuplji rođendan: Spiskala 10.000 eura europskog novca, koštalo ju je sedam mjeseci zatvora

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac sklopila je i treću nagodbu s tužiteljima te dobila novu zatvorsku kaznu. Priznala je da je europskim novcem plaćala privatne ručkove i večere, uključujući i proslavu svog 40. rođendana. Potrošeni iznos od gotovo 10 tisuća eura vratila je, a zauzvrat je osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Žalac je na sud stigla u pratnji odvjetnice, ali je i ovaj put odbila davati izjave novinarima. Krivnju je, međutim, priznala pred tužiteljima i nagodila se za novu kaznu.

„Što se tiče protupravne imovinske koristi, ona je vraćena još tijekom istrage i ova presuda će postati pravomoćna kada proteknu žalbeni rokovi,“ izjavila je Sani Ljubičić, tužiteljica Europskog ureda javnog tužitelja. Žalac i njezina odvjetnica sudnicu su napustile bez komentara.

Ovo je u tri mjeseca već treća nagodba bivše ministrice. U aferi Softver priznala je štetu od 1,3 milijuna eura, od čega je vratila 200 tisuća, te je dobila dvije godine zatvora. Krajem svibnja nagodila se i s USKOK-om, priznavši da je tražila pomoć tadašnje državne tajnice Josipe Pleslić (nekada Rimac) kako bi njezin brat položio državni ispit. Tada je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od tri godine.

Kako ističe tužiteljica Ljubičić, nakon što i nova nagodba postane pravomoćna, obrana može tražiti objedinjavanje kazni: „To je institut koji se nakon pravomoćnosti redovito koristi. Obrana to obično traži i onda se u sudskom postupku kazne objedinjavaju i izriče se jedinstvena kazna zatvora.“

Promjena retorike

Žalac je ranije odbacivala sve optužbe. „Ne, nije bilo pogodovanja. Vi od svake stvari koja je na otvorenom postupku javne nabave radite afere,“ izjavila je 2019. godine.

U međuvremenu, kao dokaz u postupcima korištene su poruke koje je razmjenjivala s Josipom Pleslić, a u njima se spominje i „AP“. Iako dio javnosti smatra da bi to mogli biti inicijali premijera Andreja Plenkovića, to nikada nije potvrđeno. Sam Plenković je o svojoj ministrici 2021. rekao: „Mislim da je bila sjajna.“

Na novu nagodbu i priznanje krivnje reagirali su i u HDZ-u. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je: „To je odluka na koju ne možemo utjecati, to je njen dogovor s državnim odvjetništvom, tako da nemam što za dodati tu.“

Ministar regionalnog razvoja Šime Erlić istaknuo je: „To je pokazatelj da zakon vrijedi za sve i da nema nedodirljivih.“ Kada će Gabrijela Žalac započeti s odsluženjem kazne, još nije poznato. Preostao je još samo jedan predmet – afera Vjetroelektrane. Ostaje za vidjeti hoće li i u tom slučaju Gabrijela Žalac krenuti putem nagodbe.