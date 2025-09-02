Što sve može moćni Bayraktare - Tijan oduševljen: 'Ovo je iznenađujuće napredno'

Ministarstvo obrane na Plesu je predstavilo novo moćno oružje Hrvatske vojske – besposadne letjelice Bayraktare. To popularno oružje oduševilo je i ministra Anušića koje je prelet letjelice pratio iz operativne sobe s pilotima. "Vrlo impresivno, operativno, konkretno", izjavio je ministar Anušić.

Pukovnik Andrej Tijan, zapovjednik 125. borbeno-izvidničke eskadrile HRZ-a poručio: "Ovo je vrlo, vrlo napredno, čak iznenađujuće napredno koliko smo mi očekivali."

Hrvatska je nabavila šest naoružanih letjelica za 67 milijuna eura bez PDV-a. Obuhvaća to i simulator, te stacionirane i mobilne upravljačke stanice, odakle letjelicama upravljaju piloti. Za svaki let potrebna su dva pilota.

Pukovnik Tijan objašnjava: "Jedan nije dovoljan, sustav je napredan, puno je raznih menija, postavki u isto vrijeme. Za razliku od dronova ovo je daljinski upravljan avion i leti u kontroliranom zračnom prostoru, i upravlja se njime kao i svaki drugi avion u kojem su ljudi."

Piloti su, tvrde u MORH-u, prošli s iznadprosječnim rezultatima posebnu obuku u Turskoj. Sljedeće godine odlazi druga grupa. Prolazi se sve, od izvidničkih i obavještajnih zadaća do borbene simulacije.

Pukovnik Tijan kaže da nije jednostavno: "To nije da se stisne gumb i da samo leti. Konstantno je na pilotima."

Bayraktar TB2 u zraku može ostati 24 do 27 sati. Maksimalna brzina mu je 220 km na sat, a nosivost do 150 kilograma. Možda nije među deset najnaprednijih takvih sustava, ali je svakako najisplativiji i najpopularniji.

Načelnik Glavnog stožera OS general- pukovnik Tihomir Kundid kaže: "On ima svoje naoružanje koje djeluje kinetički. To su laserski navođene rakete, bombe dometa 15 km."

Takav Bayraktar koristi se u 37 zemalja. Uglavnom u borbene svrhe, ali i za nadzor granica, praćenje migracija, detekciju požara.

Ministar Anušić kaže: "Sustav Bayraktar nije samo ovo što vidite, to je ogroman sustav koji je kontroliran i umjetnom inteligencijom, on je i za izviđanje i obavještajne podatke i borbeno djelovanje, ali i potragu i spašavanje."

Radi se i na suradnji s Orqom - hrvatskim proizvođačem FPV dronova - koje bi mogao nositi Bayraktar. Nije najavljena nova kupnja Bayraktara, no ide se u daljnju modernizaciju, a bespilotne letjelice i dronovi su svakako oružje bez kojeg se više ne može zamisliti moderno ratovanje.