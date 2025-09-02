Na Istru se sručilo 100 litara kiše po četvornom metru: Bili smo na terenu, prizori su strašni

NAJVIŠE STRADAO NOVIGRAD /

Ekstremne oborine donijele su probleme sjeverozapadnoj Istri. Umag, Buje, Novigrad su poplavljeni, vatrogasci su od jutra na intervencijama. Ceste su izgledale poput rijeka, automobili su zapeli u vodenim bujicama. U svega nekoliko sati na području Buja, Umaga i Brtonigle palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru. U poplavama je stradao i Medulin.

Nevrijeme je najviše pogodilo Novigrad. Poplavljene su kuće, poljoprivredna zemljišta, podrumi, dom umirovljenika, ali i osnovna škola. Učitelji su stigli na posao i spašavali što se spasiti da.

"Stiglo nam je do svih prostora, učionica, hodnik, blagavaonica, višenamjenski prostori, posebno je pogođena naša arhiva", kazala je Aleksandra Krt, zamjenica ravnatelja OŠ Rivarela u Novigradu Više doznajte u prilogu Maje Brkljača i Maje Oštro Flis.