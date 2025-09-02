Na Istru se sručilo 100 litara kiše po četvornom metru: Bili smo na terenu, prizori su strašni
Ekstremne oborine donijele su probleme sjeverozapadnoj Istri. Umag, Buje, Novigrad su poplavljeni, vatrogasci su od jutra na intervencijama. Ceste su izgledale poput rijeka, automobili su zapeli u vodenim bujicama. U svega nekoliko sati na području Buja, Umaga i Brtonigle palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru. U poplavama je stradao i Medulin.
Nevrijeme je najviše pogodilo Novigrad. Poplavljene su kuće, poljoprivredna zemljišta, podrumi, dom umirovljenika, ali i osnovna škola. Učitelji su stigli na posao i spašavali što se spasiti da.
"Stiglo nam je do svih prostora, učionica, hodnik, blagavaonica, višenamjenski prostori, posebno je pogođena naša arhiva", kazala je Aleksandra Krt, zamjenica ravnatelja OŠ Rivarela u Novigradu Više doznajte u prilogu Maje Brkljača i Maje Oštro Flis.