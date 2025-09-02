Deset godina od poznate Merkeličine rečenice: Kako je izbjeglički val promijenio Europu?

'MI TO MOŽEMO' /

Prošlo je 10 godina otkako je Angela Merkel, izgovorila povijesnu rečenicu "uspjet ćemo". Mislila je na prihvat milijuna izbjeglica, kojima je otvorila vrata Njemačke. Sjećate se, tada su hrvatski policajci sirijskim bebama mijenjali pelene, tada su im hrvatski ljudi nosili hranu i odjeću. Ali danas je Hrvatska drukčija, danas je Europa drukčija, Merkel je ne znajući to, otvorila vrata ogromnim političkim promjenama, otvorila je vrata AFD-u i bujanju desnice na cijelom kontinentu, migranti su postali prvorazredno političko pitanje, a strah od migranata prvorazredna metoda manipulacije. Više pogledajte u prilogu