Stiže nam promjena vremena: Hladna fronta donosi pljuskove, ali i povratak vrućina

ŽUTI ALARM ZA NEKE REGIJE /

U našoj blizini će se premještati hladna fronta uz koju će biti nestabilno, osobito na sjevernom Jadranu I u gorju.

Prijepodne u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, u Dalmaciji i uglavnom vedro, a na Kvarneru i u Gorskom kotaru će biti promjenjivo s kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženim. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno i jako jugo, a jutarnja temperatura na kopnu od 13 do 16, a uz obalu između 18 i 21 stupanj.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano, ali neće biti sasvim stabilno pa je predvečer i navečer uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva.