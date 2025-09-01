'OVO JE POBJEDA' /

Aktivisti iz inicijative 'Zdravi Split' šampanjacem slave pobjedu nad Moby Dreom

Počinje kraj sage oko talijanskog broda punog azbesta koji je mjesec dana privezan u splitskom škveru. U ponedjeljak ujutro je stigao tegljač, a prema planu, brod će ako ne dođe do nepredviđenih okolnosti, sutra biti otegljen i napustiti splitsku luku. U Brodosplitu su ogorčeni ovakvim raspletom jer je, kažu, pobijedio populizam, a ne struka, a oni na poslu izgubili, tvrde, tri milijuna eura

1.9.2025.
20:06
RTL Danas
Moby DreaBrodosplitAzbestSplit
