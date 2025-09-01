Palestinsko pitanje sve više pritišće europske lidere, hoće li Hrvatska priznati Palestinu?

STRATEŠKI FORUM NA BLEDU /

Uz glasan prosvjed pro-palestinskih aktivista, počeo je 20-ti Strateški forum na Bledu. Okupilo ih se 30-ak, policija ih je držala podalje od crvenog tepiha na koji su dolazili političari i visoki dužnosnici. Od Europske unije traže oštriju reakciju prema Izraelu zbog užasa u Gazi. Slovenska predsjednica poslala je poruku Hrvatskoj vladi.

Nema zapravo konsenzusa na razini Europske unije, nema zemlje koja opravdava ono što Izrael radi u Gazi. Riječi osude su teške, ali sa riječi se ne prelazi na djelo. O tome se još uvijek razgovara na razini ministara vanjskih poslova.

Kako doznajemo, na posljednjem sastanku u subotu, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nije izašao s nikakvim prijedlogom kako bi se sada diplomatski trebalo pritisnuti Izrael, i Hrvatska tu zapravo stoji pri svome stavu. Čeka da se postigne suglasje na razini Europske unije i onda će se tome prikloniti.

Prema istraživanju RTL-a, više od 50% građana je za bezuvjetno priznanje Palestine. To je nešto na što poziva i predsjednik Republike, ali vlada se još uvijek na to ne želi odlučiti. Andrej Plenković ne govori jasno hrvatskoj javnosti zašto, pa se samo može nagađati je li to hrvatska prošlost povezana s NDH ili činjenica da Hrvatska ne želi glasati protiv odluka i stavova dviju velikih zemalja koje su hrvatski partneri, poput SAD-a i Njemačke. Više o svemu doznajte u javljanju Ane Mlinarić.