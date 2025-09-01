Kroji li se novi svjetski poredak? Kina ugostila svjetske moćnike, stigao i 'gost iznenađenja'

OBILJE SMIJEHA I RUKOVANJA /

Slaže li se u Kini novi svjetski poredak? Donedavni rivali postali su partneri, a zapadu i Americi poslana je jasna poruka. Uz domaćina Kinu, tu su Indija, Iran, Rusija, Turska i 20-ak euroazijskih zemalja.

Držeći se za ruku, srdačno i blisko, Vladimir Putin s indijskim premijerom dok se približavaju kineskom predsjedniku. Obilje osmijeha, čak i kod inače suzdržanog Xi Jinpinga. Sve je to slika koju Kina želi poslati Sjedinjenim Državama i Zapadu.

Nakon opuštanja i banketa kineski predsjednik pozvao je više od dvadeset svjetskih čelnika da se suprostave hladnoratovskom mentalitetu i praksi maltretiranja - fraze kojima često kritizira SAD i zapadne saveznike. A što je dogovoreno, pogledajte u prilogu.