Nazire se kraj sage: RTL Danas neslužbeno doznaje kad brod pun azbesta Moby Drea napušta Split

Nazire se kraj sage oko talijanskog broda punog azbesta koji je privezan mjesec dana u splitskom škveru. U ponedjeljak ujutro je stigao tegljač, a prema planu, brod će, ako ne dođe do nepredviđenih okolnosti, sutra biti otegljen i napustiti splitsku luku. Dok iz inicijative "Zdravi Split" poručuju kako je odlazak broda rezultat zajedničkog djelovanja građana, u Brodosplitu su ogorčeni ovakvim raspletom, tvrde kako je pobijedio populizam, a ne struka i najavljuju skori dolazak novih brodova.

"Treba reći da su zabranjeni radovi brodu, a ne Brodosplitu. Dakle, Brodosplit ima sve dozvole i mi ćemo nastaviti na ugovaranju ovakvih poslova i nadamo se vrlo skoro dolasku novog broda koji ima iste pregradne panele koji sadrži azbest. Nema nikakvog razloga da se ovakvi poslovi ne rade u splitskom škveru jer se već odavno rade u drugih hrvatskim brodogradilištima", rekao je Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.

"To da ima dopusnicu neka je pokaže. Nema on to. Po zakonima Republike Hrvatske od 2006. godine ne smije se uvozit azbest, ne smije se odlagat, ne smije se odložit na tlo hrvatsko. Prema tome on nema. To što najavljuje Debeljak nove brodove neće mu to uspjeti. To je sigurno", poručio je Ante Tešija iz Inicijative "Zdrav Split".

Brod bi trebao isploviti sutra

U Splitu kažu da, dok mu ne vide krmu na izlasku kroz Splitska vrata, nisu sigurni hoće li Moby Drea doista isploviti iz hrvatskih teritorijalnih voda. No, tegljač je stigao u splitski škver i započele su pripreme za tegljenje, pa je izgledno da će Moby Drea napustiti Split.

Prema neslužbenim informacijama, doznajemo kako će Moby Drea isploviti tek tijekom utorka, i to najvjerojatnije poslijepodne.

U splitskom škveru nezadovoljni su što brod odlazi iz Splita te najavljuju kako će nastojati osigurati nove ugovore za remont sličnih brodova. S druge strane, iz inicijative "Zdrav Split" poručuju da za takav posao u Splitu više nema šanse.