Cijene divljaju, država daje 60 eura za najamnine: 'Studenti preživljavaju, a ne studiraju!'

Divljaju cijene najma stanova, a u najvećem problemu sada su studenti. Uoči početka akademske godine potražnja za stanovima je najveća.

Cijene najma čak i u periferiji glavnog grada kreću se od 450 pa čak do 1100 eura. Mladima je to neprihvatljivo.

I agenti tvrde da su cijene najma u godinu dana skočile do 15 posto. No, u pomoć uskače i država. Kreću subvencije za studente koji nemaju mjesto u studentskom domu i moraju u najam. Natječaj će otvoriti studentski centri najkasnije do prosinca. A subvencija na mjesec iznosi tek 60 eura.

Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine, komentirao je subvencije: "Rekao bih da je tu odgovornost što nije bilo do sad stambene politike i da se konačno krenulo u tom smjeru. Mislim da su Vladine mjere krenule u smjeru da bude više nekretnina za najam i da one budu priuštivije, ali za to je potrebno vrijeme. A imamo različite utjecaje od stranih radnika do visokih cijena nekretnina i jednostavno tržište je takvo ponuda-potražnja." Više pogledajte u videu