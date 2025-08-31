spremna taktika /

Ivan Vitasović uoči najveće borbe karijere: 'Teško da će biti pet rundi'

Aktualni prvak FNC-a Ivan Vitasović vraća se nakon dvije godine i u zagrebačkoj Areni čeka ga najveći ispit – borba protiv Darka Stošića za pojas teške kategorije.

'Obojica smo borci koji idu na završetak. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da to ode na pet rundi,' rekao je mirno Vitasović, za razliku od Stošića koji je poručio da ga zanima samo pojas.

Ovo neće biti njihov prvi okršaj – prije gotovo deset godina slavio je Stošić, no Vitasović naglašava da se puno toga promijenilo. 'Na kraju ćemo se ionako boriti, sve ostalo je nebitno.'

Borba nosi dodatni spektakl jer će gost FNC 24 eventa biti Stipe Miočić, dok će u Areni biti i Mirko Cro Cop. Ulaznice su već planule, a oni koji neće u Zagreb borbu mogu pratiti na Voyo platformi.

